Песков объяснил, почему в прошлом году заработал больше Путина

https://static.news.ru/photo/e7cc0eac-a2a1-11eb-b9f8-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что в 2020 году заработал больше президента России Владимира Путина за счёт процентов от банковских вкладов и отданных в управление компаниям средств. Чиновник уточнил, что у государственных служащих достаточно много ограничений на приобретение разных ценных бумаг.

Например, по закону они не имеют права покупать иностранные акции и облигации, отметил Песков, добавив, что «очень много российских компаний, акции которых очень популярны, они, по сути, являются иностранными». В опубликованной 16 апреля декларации Путина значится полученный в 2020 году доход в размере 9 млн 994 тыс. рублей. Песков в 2020-м заработал около 12,5 млн руб.

Но всё равно как-то те деньги, которые есть, мы пытаемся отдавать их разным компаниям в управление, что не запрещено законом. И вот эти доходы как раз плюсуются к зарплате, они декларируются, — рассказал Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он подтвердил, что и у Путина также имеются банковские вклады. Говоря о движимом имуществе президента, представитель Кремля отметил, что не знает, где лидер хранит автомобиль «Волга» и прицеп «Скиф».

Ранее сообщалось, что председатель Мосгордумы Алексей Шапошников второй год подряд становится самым богатым депутатом регионального заксобрания. Согласно данным декларации, опубликованной на сайте МГД, в 2020 году он заработал 180,9 миллиона рублей. В собственности Шапошникова значатся квартира площадью 269,5 квадратных метра, легковой автомобиль Mercedes Benz Е350 и машино-место.