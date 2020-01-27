https://static.news.ru/photo/9c0f46d4-40f3-11ea-9082-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать инциденты, участником которых стал глава Чувашии Михаил Игнатьев.

При этом он отметил, что в Кремле знакомы со всеми эпизодами и точками зрения по данному вопросу.

Но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать, — подчеркнул Песков.

Как писал NEWS.ru, Игнатьев, вынудивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, заявил, что уважительно относится к представителям ведомства. Инцидент попал на видео и вызвал волну возмущения.

Ранее глава Чувашии на мероприятии, посвящённом Дню российской печати, заявил о том, что критикующих органы власти журналистов надо «мочить». Глава Чувашии пожаловался, что чиновникам некогда заниматься своей работой из-за того, что приходится отбиваться от обвинений и заниматься «только разборками».