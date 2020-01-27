https://static.news.ru/photo/9c0f46d4-40f3-11ea-9082-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать инциденты, участником которых стал глава Чувашии Михаил Игнатьев.
При этом он отметил, что в Кремле знакомы со всеми эпизодами и точками зрения по данному вопросу.
Но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать, — подчеркнул Песков.
Как писал NEWS.ru, Игнатьев, вынудивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, заявил, что уважительно относится к представителям ведомства. Инцидент попал на видео и вызвал волну возмущения.
Ранее глава Чувашии на мероприятии, посвящённом Дню российской печати, заявил о том, что критикующих органы власти журналистов надо «мочить». Глава Чувашии пожаловался, что чиновникам некогда заниматься своей работой из-за того, что приходится отбиваться от обвинений и заниматься «только разборками».