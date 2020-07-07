Песков: Кремль не следит за делом схиигумена Сергия

https://static.news.ru/photo/cb24f5d2-c03b-11ea-a739-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/sredneuralskiy.zhenskiy.monastyr

В Кремле не следят за развитием дела схиигумена Сергия — скандального основателя Среднеуральского женского монастыря. Об этом 7 июля сообщил в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сотрудники СМИ спросили представителя Кремля относительно взгляда властей на дело схиигумена, который был оштрафован на 90 тысяч рублей за проповедуемое отрицание коронавирусной инфекции нового типа во время пандемии. Лишённого сана Сергия осудили (по части 9 статьи 13.15 КоАП.

В Кремле не следят за этим делом, — приводит ответ Пескова ТАСС.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки». Отец Сергий отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки». С 16 июня Сергий забаррикадировался в монастыре, отказавшись подчиняться церковному руководству. Кроме того, он призывал свергнуть и наказать патриарха Кирилла.

Схиигумен 3 июля был лишён священного сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов. Решение принял суд Екатеринбургской епархии.

Ранее NEWS.ru писал, что схиигумен Сергий хотел построить на Урале самый большой в мире храм высотой в 25 этажей, чтобы крестить в нём китайцев. Священник был уверен, что они в скором времени захватят Россию, заявил секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии РПЦ игумен Вениамин Райников.