Первые итоги ЕГЭ порадовали Собянина

https://static.news.ru/photo/933e8172-c411-11ea-9455-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что его обнадёживают первые итоги единого госэкзамена (ЕГЭ). Они, по его словам, демонстрируют, что качество перестроенного в период пандемии образовательного процесса не пострадало.

С точки зрения качества ЕГЭ во многом определяет, как прошли этот год пандемии. Пока говорить рано, но первые итоги обнадёживают, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Собянин.

Он уточнил, что образовательный процесс во время пандемии коронавируса не прекращался, а был переведён в «дистанционную работу». Мэр признался, что это было сложно, притом, что «Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении».

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин опроверг слухи о планах заменить очное обучение дистанционным. По его словам, таких планов пока нет. Ранее Путин поручил Минобразования до 1 ноября представить идеи по совершенствованию дистанционного образования, сохранив традиционное обучение. В свою очередь глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что онлайн-технологии не способны полностью заменить очное обучение в школе. Однако их можно использовать для образования.