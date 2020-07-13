Переболевшие коронавирусом назвали оставшиеся у них симптомы

https://static.news.ru/photo/98eec932-c5a7-11ea-a8b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вылечившиеся от коронавируса люди рассказали, что даже спустя несколько месяцев после выздоровления у них сохранился ряд неприятных симптомов.

По словам 27-летней Талии Варги из Великобритании, признаки заболевания у неё появились 1 апреля, через 13 дней после поездки в Австралию и Новою Зеландию. Лечение заняло пять недель, однако спустя три месяца ей по-прежнему трудно дышать. Девушка сравнила это ощущение с бетонной плитой, лежащей на груди.

Студентка из Лондона, 21-летняя Джессика рассказала, что во время физической активности испытывает сильную усталость, а также замечает повышение температуры. Эти симптомы приводят её врача в недоумение.

В свою очередь 21-летний Джек сообщил, что заболел в конце января и до сих пор страдает от одышки и учащённого сердцебиения, передаёт Daily Mail.

К 14 июля число заболевших коронавирусом в мире достигло 13 006 764. Жертвами COVID-19 с момента вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек. Антирейтинг возглавляют США, где зафиксированы 3 346 246 человек, заражённых коронавирусом. Следом идут Бразилия (1 864 681) и Индия (878 254). В этом списке Россия занимает четвёртое место.

Ранее NEWS.ru писал, что 14 июля в России зарегистрировали 6 248 новых случаев коронавируса. Таким образом общее количество заболевших достигло 739 947.