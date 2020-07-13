За сутки в России коронавирус выявили у 6248 человек

https://static.news.ru/photo/224373e2-c5a6-11ea-ba39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские врачи за прошедшие сутки зарегистрировали 6248 новых случаев коронавируса. Таким образом общее количество заболевших достигло 739 947.

Также за последние 24 часа от COVID-19 вылечились 8804 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели 512 825 человек.

Жертвами болезни за сутки стали 175 заболевших. В общей сложности в России зафиксировано 11 614 летальных случаев.

Как писал NEWS.ru, к 14 июля число заболевших коронавирусом в мире достигло 13 006 764. Жертвами COVID-19 с момента вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек.

Антирейтинг возглавляют США, где зафиксированы 3 346 246 человек, заражённых коронавирусом. Следом идут Бразилия (1 864 681) и Индия (878 254). В этом списке Россия занимает четвёртое место.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.