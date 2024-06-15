Перцы поразят вас урожаем: опытные огородники рассекретили состав грунта

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Чтобы перцы выросли здоровыми, необходимо подготовить почву, в которой будет расти будущий урожай. Весь секрет заключается в особом составе грунта, который будет обеспечивать растения нужными микроэлементами и веществами.

Для этого понадобится древесная зола, компост и нативная земля. Такой состав грунта насытит перцы питательными веществами, и они будут полноценно расти и развиваться. Главное — соблюдать пропорции при подготовке грунта.

Ранее химик Андрей Дорохов рассказал, что аммиачная селитра, которая восполняет недостаток азота у растений, может вызвать легкое отравление при контакте со слизистыми и незащищенной кожей. По его словам, также это удобрение взрывоопасно. Химик отметил, что нужно быть осторожнее с «самодельными» удобрениями, которые можно сделать из пищевых отходов. Бактерии с испорченной еды, особенно с мяса или молочной продукции, могут препятствовать росту растений, а не помогать ему.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что лучшими видами удобрений для большого урожая кабачков и баклажанов является органические подкормки в виде перегноя или компоста. Он отметил, что также подойдут добавки, содержащие азот, калий и фосфор, особенно если речь идет о капусте или баклажанах.