Дачникам перечислили самые опасные удобрения Химик Дорохов: аммиачная селитра может вызвать легкое отравление

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Аммиачная селитра, которая восполняет недостаток азота у растений, может вызвать легкое отравление при контакте со слизистыми и незащищенной кожей, рассказал «Газете.Ru» химик Андрей Дорохов. По его словам, также это удобрение взрывоопасно.

Избыток такой подкормки может сжечь корневую систему растений, привести к накоплению вредных нитратов в плодах и в грунте. При контакте с незащищенными кожей и слизистыми она способна их разъедать и вызывать легкое отравление, — объяснил эксперт.

Химик отметил, что нужно быть осторожнее с «самодельными» удобрениями, которые можно сделать из пищевых отходов. Бактерии с испорченной еды, особенно с мяса или молочной продукции, могут препятствовать росту растений, а не помогать ему.

Также есть вероятность, что эти продукты, которые отправляются на удобрение, были заражены сальмонеллой, которая может оказаться на плодах растений и заразить человека, добавил Дорохов. Кроме того, чтобы на глаза или органы дыхания не попадали химические вещества, нужно пользоваться защитой при опрыскивании растений.

Лучше всего — с помощью респиратора или хотя бы обычной медицинской маски и очков. Работать нужно только в резиновых, неповрежденных перчатках, обязательно тщательно обрабатывать руки после, — подытожил химик.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что лучшими видами удобрений для большого урожая кабачков и баклажанов является органические подкормки в виде перегноя или компоста. Он отметил, что также подойдут добавки, содержащие азот, калий и фосфор, особенно если речь идет о капусте или баклажанах.