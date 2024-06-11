«Рванет»: названо удобрение для большого урожая кабачков и баклажанов Депутат Чаплин: урожай кабачков и баклажанов обеспечат компост и перегной

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Лучшими видами удобрений для большого урожая кабачков и баклажанов является органические подкормки в виде перегноя или компоста, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что также подойдут добавки, содержащие азот, калий и фосфор, особенно если речь идет о капусте или баклажанах.

Чтобы урожай кабачков, баклажанов или капусты, что называется, рванул, необходимы органические удобрения в виде компоста или перегноя. Они обогащают почву необходимыми питательными веществами и создают благоприятную среду для развития растений. Для капусты и баклажанов особенно полезно использовать удобрения, содержащие азот, калий и фосфор, — заявил Чаплин.

Собеседник напомнил, что перед садовыми работами и для достижения наилучших результатов необходимо заранее изучить особенности каждой культуры и их требования к почве и удобрениям. Чаплин подчеркнул, что перед посадку стоит ознакомиться с рекомендациями по уходу за растениями.

Чтобы достичь наилучших результатов, необходимо учитывать особенности каждой культуры и их требования к почве и удобрениям. Поэтому перед посадкой растений важно ознакомиться с их характеристиками и рекомендациями по уходу, которые обычно приводятся на упаковках семян или саженцев, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин предупредил, что белена, болиголов пятнистый и белладонна, которые могут расти на даче, являются смертельно опасными сорняками. Он уточнил, что даже небольшие дозы белладонны обладают галлюциногенными и спазмолитическими свойствами.