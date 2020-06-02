Педагоги школ в Москве провели более девяти миллионов дистанционных уроков

https://static.news.ru/photo/f6df4af4-a576-11ea-be4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские учителя во время периода самоизоляции провели более девяти миллионов онлайн-уроков. С середины марта из-за распространения коронавируса на дистанционную работу перешли более 50 тысяч преподавателей.

Самыми востребованными приложениями для связи с учениками стали Zoom, Skype, Google.meet, Microsoft Teams, Discord и ряд других. А самым популярным образовательным ресурсом оказалась «Московская электронная школа».

Благодаря активной работе учителей удалось быстро перестроить уроки на новый формат работы и сделать дистанционную учёбу не менее интересной и эффективной для школьников, чем традиционное обучение, — цитирует «Москва 24» заммэра Анастасию Ракову.

Она добавила, что столичными школьниками было просмотрено около 3,8 млн опубликованных уроков.

Также для учащихся в открытом доступе была доступна «Телешкола» на Московском образовательном канале и «Яндекс.Школа» с собранием полезных и бесплатных ресурсов для дистанционного обучения. Кроме того, с помощью сервиса «Мои достижения» школьники и сейчас могут подготовиться к экзаменам, а заодно — получить независимую оценку знаний.

Вместе с тем, как ранее писал NEWS.ru, более 60% родителей заявили, что дистанционный формат обучения накладывает на выпускников повышенную нагрузку.