Патриарх Кирилл забил тревогу: как в России хотят бороться с мигрантами В Госдуме отреагировали на слова Патриарха Кирилла о мигрантах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что наплыв мигрантов в Россию, распространение иной веры и культуры могут привести к потере русской идентичности. Как на это отреагировали в Госдуме?

Что в РПЦ сказали про мигрантов

По мнению патриарха Кирилла, привлечение в Россию большого количества рабочей силы из-за рубежа может привести как к благополучию, так и обернуться очень большими трудностями.

«Если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность», — высказался он.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) также отметил, что не испытывает негативных чувств к иностранцам и представителям других конфессий. Он пояснил, что речь идет о демографических процессах, способных «радикально изменить природу нашей страны и нашего государства».

Патриарх считает, что необходимо взвешенно подходить к вопросу привлечения трудовых мигрантов и «внимательно подумать, как работать с этой проблемой».

Как на это отреагировали в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил NEWS.ru о намерении бороться с наплывом мигрантов.

«Сегодня действительно есть территории, где идет большой наплыв мигрантов. И созданные анклавы, конечно, беспокоят некоторых граждан. Об этом высказываются в соцсетях, понятно, что наш патриарх отслеживают ситуацию и реагирует на запросы нашего общества. Недавно этот же вопрос был поднят в Госдуме. На профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками мы приняли решение провести слушание, чтобы понять, что нужно делать, где стоит ограничить число мигрантов, а где они необходимы. Так как в некоторых территориях у нас безработица. Также необходимо поднять вопросы, касающиеся безопасности наших граждан. К сожалению, преступлений становится больше и больше», — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водолацкий также рассказал, что Госдума предложила вносить новые законы, чтобы сократить количество мигрантов в России.

«Мы уже создали рабочую группу, которая будет выезжать в те субъекты, где особенно остро стоит вопрос о наплыве мигрантов. Это сделано, чтобы разобраться в ситуации более детально, провести слушание и принять решение на законодательном уровне, чтобы стабилизировать ситуацию и снизить градус напряжения в нашем обществе. Я полагаю, что будущем будут вводиться новые поправки или законопроекты, касающиеся этой темы. Мы будем принимать и выслушивать все предложения, в том числе и общественников. И мы будем принимать жесткие меры против тех, кто нарушит эти правила, не знает историю традиций и продвигает свои, неприемлемые для нас. Мы сделаем все необходимое, чтобы в будущем не было той ситуации, которая сегодня беспокоит наших граждан», — добавил он.

Сколько в России трудовых мигрантов

Глава МВД России Владимир Колокольцев рассказывал, что Россия занимает четвертое место в мире по количеству мигрантов.

«Наша страна всегда рада гостям из других государств, однако они должны понимать верховенство закона над их собственными привычками, соблюдать принятые у нас правила и нормы поведения, уважать традиции и нравственные ценности», — напомнил министр.

В августе аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza также сообщала, что количество въехавших в Россию трудовых мигрантов во II квартале текущего года составило 3,12 млн человек. Это — рекордный показатель.

Какие преступления совершают мигранты

По словам Владимира Колокольцева, в России происходят качественные изменения в структуре преступлений среди мигрантов. Все больше приезжих оказываются втянутыми в наркобизнес, участвуя в деятельности наркосообществ и работая в подпольных лабораториях.

«Как следствие, сегодня с наркотиками связано каждое четвертое уголовное деяние выходцев из других стран. Еще два года назад — каждое восьмое», — рассказал он.

Колокольцев добавил, что приезжие также оказывают негативное влияние на ситуацию на российских дорогах. Ежегодно в ДТП с участием водителей-иностранцев погибают около 500 человек и 7 тысяч получают ранения.

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