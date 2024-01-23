Патриарх Кирилл заявил, что абортам нет оправданий

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Абортам не может быть ни морального, ни политического оправдания, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на заседании Совета Федерации. По мнению предстоятеля Русской православной церкви, аборты по ОМС необходимо запретить на законодательном уровне в рамках обеспечения права ребенка на жизнь. Также он предложил разрешить многодетным родителям досрочно выходить на пенсию.

Абортам не может быть никаких оправданий, ни моральных, ни религиозных, ни политических, — заявил патриарх.

Утверждение об опасности предложенных ограничений для женщин он назвал спорным. По мнению священнослужителя, бесплатных нелегальных абортов не существует.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев ранее предостерег российских политиков от «хаотичных мер» в борьбе за рост рождаемости. По его словам, даже полный запрет на аборты не приведет к значительному улучшению демографической ситуации. Кроме того, дополнительные ограничения могут ухудшить общую атмосферу в обществе.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что в России нет «вакханалии» в вопросе запретов на аборты. Как утверждает глава государства, все решения, принимаемые по данному вопросу, должны быть крайне аккуратными, чтобы не нарушить права и свободы россиянок. Решением проблемы абортов же может стать улучшение материального состояния граждан, считает он.