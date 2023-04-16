Патриарх Кирилл заявил, что управлял истребителем МиГ-29

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл сообщил, что в молодости ему удалось полетать за штурвалом самолета МиГ-29, пишут «Известия». Это случилось в Смоленске, когда он служил в церкви, находящейся поодаль от военной части. Благодаря дружбе с командиром полка, священнослужитель смог ненадолго занять в истребителе место второго пилота.

Мне удалось пилотировать МиГ-29 в качестве второго пилота. Выполнить все фигуры высшего пилотажа. Это было, когда я был помоложе, я был митрополитом в городе Смоленске, а там был расквартирован недалеко полк. И там был замечательный командир полка, с которым мы дружили. И как-то я ему сказал: «А нельзя было бы, чтобы я полетал», — рассказывает глава РПЦ.

Командир с ухмылкой ответил патриарху, что для этого нужно проходить медкомиссию и долго тренироваться. Но спустя время военный подошел к священнику и все-таки предложил полетать.

Я совершил литургию в соборе Смоленском, и, смотрю, подходит этот товарищ. И говорит: «Если вы серьезно хотите полететь, то сегодня последняя возможность. Потому что меня переводят в другой город, и уже на моем месте не будет такого дурака, который согласится помочь вам летать на истребителе», — поделился патриарх.

Ранее в телевизионном обращении перед пасхальной службой патриарх Кирилл высказал свои пожелания россиянам и украинцам. В том числе он выразил надежду, что Господь защитит их страны и укрепит мир и любовь между народами.