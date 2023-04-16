Патриарх Кирилл пожелал россиянам и украинцам, чтобы Бог хранил их страны

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В телеобращении перед пасхальной службой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свои пожелания россиянам и украинцам. В частности, он выразил надежду, что Господь защитит их страны и укрепит мир и любовь между народами.

Сегодня на земле нашей Русской, исторической, происходят тяжелые события. Можно сказать — происходит междоусобная брань. Я обращаюсь и к россиянам, и к украинцам, особенно обращаюсь к тем, кто не по своей воле оказались вовлеченными в этот конфликт... Да хранит Господь страны наши, да укрепит мир и любовь в отношениях между нами, и верим, что по милости Божией мы все способны будем реально изменить мир к лучшему, — сказал патриарх

В своей речи он также пожелал россиянам и украинцам пройти через испытания и укрепить свою веру. На телеканалах «Первый», «Россия 1» и «Спас» была показана прямая трансляция пасхального богослужения, которое Патриарх традиционно совершает в столичном храме Христа Спасителя. Богослужение начинается за 30-45 минут до полуночи и включает крестный ход, а также пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Ранее сообщалось, что сотни православных паломников поучаствовали в торжественном богослужении в храме Гроба Господня по случаю отмечаемого в воскресенье, 9 апреля, праздника Входа Господня в Иерусалим. Возглавил церемонию патриарх Иерусалимский Феофил III.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин планирует встретить Пасху, которую православные христиане будут отмечать 16 апреля, традиционно — в церкви. Обычно глава государства посещает богослужения в храме Христа Спасителя.