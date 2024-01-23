Патриарх Кирилл призвал внести поправки в планы мобилизации Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию отцов с тремя детьми

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Патриарх Кирилл предложил расширить круг граждан, которые не подлежат мобилизации, передает ТАСС. Предстоятель, в частности, призвал на федеральном уровне запретить в мирное время призывать на службу отцов, имеющих трех и более детей. По его словам, это позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.

В целях народосбережения и стимулирования рождаемости в России считаю важным на федеральном уровне законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, имеющих трех и более детей. Особенно это актуально сейчас, - сказал патриарх.

Ранее патриарх Кирилл, выступая на ежегодном Епархиальном собрании духовенства Москвы, заявил, что России нужно принять экстраординарные меры в сфере демографии для «умножения народа», чтобы оставаться великой державой. Он призвал инвестировать в благополучие российских семей, иначе скоро будет некому пользоваться инвестициями в экономику.

До этого патриарх выразил обеспокоенность ростом напряженности из-за поведения мигрантов в России, отметив, что это угрожает межрелигиозному и межнациональному согласию в стране. Он подчеркнул, что при текущем объеме прибывающих иностранцев, не стремящихся к интеграции и не уважающих российские традиции, существует риск потерять Россию как многонациональное государство.