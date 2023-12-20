Патриарх Кирилл заявил о рисках России потерять себя из-за мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность ростом напряженности из-за поведения мигрантов в России, это угрожает межрелигиозному и межнациональному согласию в стране. В докладе, который опубликован на сайте Русской православной церкви, он подчеркнул, что при текущем объеме прибывающих иностранцев, не стремящихся к интеграции и не уважающих российские традиции, существует риск потерять Россию как многонациональное государство.

Ситуация ухудшилась в сравнении с прошлым годом. Я очень надеюсь, что буду услышан. Призываю представителей государственной власти и руководителей предпринимательского сообщества помнить: если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию — государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ, — заявил Патриарх.

Он отметил, что наблюдает увеличение случаев объединения мигрантов в преступные и экстремистские группировки, что угрожает мирному сосуществованию между различными религиями и нациями. Патриарх также отметил, что в отдельных районах, включая Москву, жизнь местного населения становится невыносимой из-за этих тенденций.

Ранее в Москве пьяный мигрант угрожал вилкой детям-футболистам. Инцидент произошел в одном из столичных хостелов в районе Лефортово. Уроженец Киргизии залез через окно в комнату, в которой находились подростки с тренером. Иностранца задержали и доставили в отдел полиции, обошлось без пострадавших.