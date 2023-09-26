Пьяный мигрант напал на детей-футболистов в московском хостеле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный мигрант, прибывший в Россию из Киргизии, угрожал детям-футболистам вилкой в московском хостеле, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате этого никто не пострадал, злоумышленника задержали и доставили в полицию. В настоящее время проводится проверка.

Инцидент произошел в районе Лефортово. Гражданин Киргизии, напившись, залез через окно в комнату хостела, где сам проживал несколько дней назад. В номере находились подростки, которые приехали в Москву с тренером на просмотры в футбольные школы. По данным SHOT, мужчина неоднократно был судим за истязания и оскорбления.

Ранее сообщалось, что в Вологде мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался угнать пассажирский теплоход «Персей». На опубликованных в Сети кадрах видно, что мужчина сам спрыгнул с угнанного теплохода и доплыл до берега. Известно, что угонщик — уроженец города Мурманска. На него завели уголовное дело за попытку угона водного транспорта — мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого в подмосковных Химках пьяный мужчина зарезал гулявшего с женой прохожего. Нетрезвому гражданину не понравилось, что ему сделали замечание за его поведение. Подозреваемого задержали на месте происшествия прибывшие на вызов полицейские. Уточняется, что он является уроженцем Краснодарского края.