России нужно принять экстраординарные меры в сфере демографии для «умножения народа», чтобы оставаться великой державой, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на ежегодном Епархиальном собрании духовенства Москвы. Он призвал «инвестировать» в благополучие российских семей, а то скоро будет некому пользоваться инвестициями в экономику.

Благополучие семьи, этой малой церкви, и умножение нашего народа является абсолютным императивом для выживания нашего Отечества. Скажу прямо: если не будет предпринято экстраординарных и действенных мер, то не при жизни этого поколения, но уже при следующих поколениях Россия может перестать быть великой державой, а это означает перспективу потери ее территорий и, возможно, ее исчезновение как единой страны, — сказал глава РПЦ.