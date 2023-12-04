Путин сделал заявление по поводу многодетных семей Путин: статус многодетной семьи должен быть всероссийским

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Президент России Владимир Путин считает, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским. По словам российского лидера, которые цитирует официальный сайт Кремля, власти непременно подумают над решением этого вопроса.

Статус должен быть, причем он должен быть всероссийским — не локальным. Обязательно над этим подумаем, — заверил он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой на парламентских слушаниях «Реализация демографической политики: проблемы, перспективы и законодательные решения» заявил, что необходимо разработать закон, который даст многодетным семьям некие преимущества. Эти «конкретные вещи», подробностей о которых не прозвучало, депутат рассчитывает сделать в совместной работе с правительством, однако там он не видит «изменения идеологии», которому «пора случиться».

До этого ЛДПР предложила освободить многодетные семьи от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Авторы инициативы также предложили освободить от уплаты налога родителя, который растит в одиночку одного ребенка или нескольких. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь призвала сделать упор на поддержке семей с потенциалом рождаемости. Кроме того, стоит подумать о бабушках и дедушках, занятых воспитанием внуков, добавила она.