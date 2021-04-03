Патриарх Кирилл поздравил инославные церкви с Пасхой

https://static.news.ru/photo/20c0eca0-9541-11eb-b3c6-96000091f725_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Патриарх Кирилл/vk.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой представителей церквей, которые отмечают этот праздник 4 апреля.

Торжествуя о Восстании Господа из гроба, прославим Его великую милость и любовь к Своему творению и не будем страшиться ниспосылаемых нам испытаний и скорбей сего мира, ибо Бог наш победил мир (Ин. 16:33). Желаю Вам пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя в дальнейших ответственных трудах, — цитирует пресс-служба РПЦ поздравление патриарха.

В числе адресатов поздравления — папа римский Франциск, патриарх Коптской церкви Тавадрос II, глава Сиро-Яковитской церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II, верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II и другие.

Как писал NEWS.ru, в своём традиционном пасхальном обращении «Граду и миру» папа римский Франциск назвал Воскресение Христа надеждой на примирение и успокоение пострадавших от пандемии. Он также помолился о прекращении военных действий на востоке Украины, в Сирии, Йемене, Ливии и Мьянме.

Один из главных христианских праздников — Пасха — проходит в западных странах в условиях пандемии. В некоторых европейских государствах введён жёсткий локдаун из-за третьей волны коронавируса. Тем не менее католики, протестанты и представители некоторых других ветвей христианства в воскресенье отмечают этот день традиционными угощениями в кругу семьи.