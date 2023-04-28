Патриарх Кирилл лишил Андрея Кураева священного сана

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Андрей Кураев

Патриарх Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана, сообщается на сайте Московской епархии. В качестве обоснования своего решения в постановлении патриарха указано, что Кураев лишен сана за продолжение «деструктивной деятельности» и отсутствие покаяния.

В связи с тем, что за более чем два года, истекшие с решения Епархиального суда г. Москвы об извержении вас из священного сана и наложения моратория на издание о том указа с целью предоставить вам время для переосмысления вами своей позиции и возвращения на путь Церкви, вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и в том числе не прекратили свою деструктивную деятельность — настоящим прекращается действие упомянутого моратория и... вы извергаетесь из священного сана, — указано в сообщении.

Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана еще в 2021 году. Однако предстоятель РПЦ все это время не подписывал указ.

Андрей Кураев был лишен сана решением епархиального суда Москвы в декабре 2020 года. Суд установил, что в заявлениях Кураева усматривались признаки хулы на Церковь. Тогда после приговора Кураев подчеркнул, что в обвинении суд ссылался на высказывания, которые были «зашифрованы» в виде ссылок, при этом ему было запрещено пользоваться во время заседания интернетом и телефоном.