Церковный суд признал законным лишение сана протодиакона Кураева

https://static.news.ru/photo/051ab760-7ceb-11eb-9a1f-96000091f725_660.jpg Андрей Кураев Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Законность ранее вынесенного приговора протодиакону Андрею Кураеву подтвердил церковный суд Московской городской епархии.

Суд «не нашёл оснований» для изменения приговора, — цитирует Кураева «Интерфакс».

Кураев был лишён сана решением епархиального суда Москвы в декабре 2020 года, это решение должен утвердить патриарх Кирилл. Суд установил, что в заявлениях Кураева усматривались признаки хулы на Церковь.

Кроме того, речь шла об оскорбительных высказываниях протодиакона в блоге в отношении некоторых умерших священников, а также о его сообщениях о гомосексуальном поведении ряда клириков РПЦ. Кураев отмечает, что его обвиняют в «неоднократных утверждениях, не подкреплённых неопровержимыми фактами, о принадлежности живых или почивших архиереев к числу мужеложников».

Как писал NEWS.ru, после приговора Кураев подчеркнул, что в обвинении суд ссылался на высказывания, которые были «зашифрованы» в виде ссылок, при этом ему было запрещено пользоваться во время заседания Интернетом и телефоном.