Патриарх Кирилл утвердил лишение сана протодиакона Андрея Кураева

https://static.news.ru/photo/69778e2a-9570-11eb-980d-96000091f725_660.jpg Андрей Кураев Фото: akuraev/vk.com

Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, сообщает официальный сайт Русской православной церкви.

На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в своё время, — говорится в тексте патриаршей резолюции.

Отмечается, что решение об извержении Кураева из сана вступит в силу после издания соответствующего указа.

Андрей Кураев был лишён сана решением епархиального суда Москвы в декабре 2020 года. Суд установил, что в заявлениях Кураева усматривались признаки хулы на Церковь.

Как сообщал NEWS.ru, после приговора Кураев подчеркнул, что в обвинении суд ссылался на высказывания, которые были «зашифрованы» в виде ссылок, при этом ему было запрещено пользоваться во время заседания Интернетом и телефоном.