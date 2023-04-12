Пассажирам мотоциклов рассказали, как правильно себя вести на поворотах Автоэксперт Хайцеэр призвал пассажиров мотоциклов не отклоняться в противоположную сторону во время поворотов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал NEWS.ru, что пассажирам мотоциклов не стоит отклоняться в противоположную сторону во время поворотов, чтобы не мешать водителю маневрировать. Он объяснил, что необходимо двигаться в унисон с владельцем транспортного средства.

Пассажиру нужно помнить, что ему нельзя отклоняться в противоположную сторону когда мотоциклист маневрирует, чтобы посмотреть, что там впереди происходит. Нужно двигаться в унисон с водителем мотоцикла. Маневр идет, вес водитель переносит на ту сторону куда поворачивает, а пассажир бывает отклоняется и создает противовес, — заявил собеседник.

По его словам, пассажиры, как и водители, обязаны надевать всю возможную защитную экипировку. Хайцеэр отметил, что в России не самая высокая культура по отношению к иным участникам движения, кроме автомобилей, поэтому мотоциклистам, как и их пассажирам, обязательно нужно быть во всей экипировке. По его словам, лихачи и пренебрегающие правилами дорожного движения люди долго не живут.

В феврале в Абинске Краснодарского края вечером произошла смертельная авария с участием мотоциклиста, у которого не было прав на управление транспортным средством, и иномарки Nissan Almera. 18-летний байкер на высокой скорости врезался в легковой автомобиль, его доставили в больницу, где он позже умер от серьезных травм.

Ранее Хайцеэр рассказал NEWS.ru, что водителям и мотоциклистам нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы не попасть в аварию и избежать неприятной ситуации. Также он посоветовал проявлять максимальную внимательность и «работать головой на 360 градусов».