Пашаев сообщил о людях, которые были готовы сесть вместо Ефремова

https://static.news.ru/photo/9c275008-fb3d-11ea-a83f-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лишённый на год статуса адвоката Эльман Пашаев в разговоре с журналистами рассказал, что с начала дела Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет колонии общего режима, к нему обращались люди, готовые сесть вместо артиста.

По его словам, граждане за деньги предлагали взять вину на себя. Пашаев заявил, что эти люди были готовы на всё. В том числе они предлагали в суде заявить, что сами сидели за рулём машины Ефремова в момент смертельного ДТП в центре Москвы.

Журналисты спросили Пашаева также о слухах, согласно которым у семьи осуждённого актёра имеется видеозапись. На кадрах якобы можно увидеть, как они с адвокатом обсуждают финансовый вопрос. По слухам, на видео юрист обещает «кому-то» несколько миллионов рублей. Кроме того, он говорит, что даст денег свидетелям «на карманные расходы».

Давайте сначала вместе посмотрим эту запись, а потом зададим такой вопрос. Кроме глупости ничего нету. Я никогда в жизни на это не пойду, это уголовная ответственность. Даже если бы мне это предложили, я бы на это не пошёл, — сказал Пашаев в эфире телеканала НТВ.

Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей, ему присуждено 800 тысяч рублей.

Как ранее передавал NEWS.ru, Пашаев сообщил, при каком условии его экс-подзащитный Михаил Ефремов мог бы избежать реального срока.