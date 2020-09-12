«Глупость и бред»: Пашаев ответил на обвинения в хищении им квартиры

https://static.news.ru/photo/6afeacd4-f515-11ea-b5f3-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев отверг обвинения в хищении квартиры у семьи жительницы Москвы. По его версии, никаких обманных действий он не совершал.

Однако каких-либо аргументов в противовес неприглядной для него версии юрист приводить не стал.

Это глупость и бред, — цитирует Пашаева ТАСС.

Ранее адвокат Владимир Слащёв рассказал, что московская семья Кирсановых уже около 20 лет пытается через правоохранительные органы отстоять жильё, в котором адвокат в 1997 году прописался обманным путём.

Как писал NEWS.ru, Пашаев якобы даже оформил брак со страдающей душевным расстройством москвичкой, переоформив в дальнейшем жилплощадь на себя и оставив её без квартиры.

Адвокат стал широко известен после дела о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, интересы которого представлял. Артист в итоге получил восемь лет колонии и от дальнейших услуг Пашаева отказался.