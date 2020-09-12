Семья из Москвы обвинила адвоката Пашаева в хищении жилья

https://static.news.ru/photo/a20048ea-f4e4-11ea-8802-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уже около 20 лет семья Кирсановых, проживающая в столице, пишет в различные правоохранительные органы письма, в которых утверждает, что адвокат Эльман Пашаев похитил их жильё.

По словам адвоката Владимира Слащёва, в 1997 году Елена Кирсанова, страдающая заболеванием, которое связано с расстройством личности, прописала Пашаева у себя в квартире. В то время он снимал у женщины комнату.

Как сообщают родственники женщины, адвокат якобы спаивал Кирсанову вместо оплаты аренды.

Также неясным образом он зарегистрировал с ней брак. Когда об этом узнали члены семьи Кирсановой, были попытки его выселить, он высказывал угрозы, а потом и вовсе детей от первого официального брака там прописал, — рассказал Слащёв.

Он уточнил, что в 2005 году Пашаев приватизировал на свою семью всю квартиру и оставил женщину без жилья. Адвокат добавил, что вот уже около 20 лет семья «сражается»: пишет генпрокурору, управлению ФСБ, Следственному комитету и главе МВД.

Но, как я понимаю, всё безуспешно, — цитирует ТАСС Слащёва.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Андрей Князев заявил, что защитнику актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Эльману Пашаеву может грозить уголовная ответственность за нарушения на процессе.