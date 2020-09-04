Пашаев о настроении Ефремова перед приговором: «Он избавил от мучений»

https://static.news.ru/photo/3b96880e-ef6b-11ea-91cf-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, признав вину в смертельном ДТП в Москве, спокойно ждёт оглашения приговора по этому делу, заявил его адвокат Эльман Пашаев.

Ефремов спокоен, он избавился от мучений, — отметил юрист в интервью РИА Новости.

По его словам, у артиста сейчас есть определённость в жизни, так как он признал свою вину и готов понести наказание.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Ранее он отказывался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн — и полностью иск других родственников в 1 рубль.

Как писал NEWS.ru, представитель потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина во время прений сторон 3 сентября в Пресненском суде обвинила адвоката актёра Эльмана Пашаева в плохом русском языке.