Ефремов собрал вещи в тюрьму

https://static.news.ru/photo/87d02f34-ede7-11ea-a75a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист готов понести наказание за ДТП.

По словам юриста, его подзащитный уже даже собрал вещи в тюрьму.

Он хорошо то понимает. Он готов сесть в тюрьму и уже даже вещи собирал, — отметил защитник Ефремова.

По его версии, в день аварии артист находился на пассажирском сидении. Это доказывают два свидетеля, а также видео, на котором видно, как машиной управлял мужчина в светлой одежде. Ефремов же был в тёмной футболке и чёрном пиджаке. При этом Пашаев отказался называть имя водителя, сообщает KP.ru.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Прокурор просит приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн, и полностью — иск других родственников в 1 рубль.

Как писал NEWS.ru, представитель потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина во время прений сторон 3 сентября в Пресненском суде обвинила адвоката актёра Эльмана Пашаева в плохом русском языке.