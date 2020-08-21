Пашаев: Ефремов не употребляет алкоголь под домашним арестом

https://static.news.ru/photo/b1e9d254-e3d6-11ea-9a16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актёр, ставший виновником смертельного ДТП в Москве, не употребляет алкогольные напитки под домашним арестом.

Ефремов сейчас не употребляет алкоголь. Я даже прямо сейчас готов организовать для него сдачу анализов, — отметил юрист в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Известный актёр в состоянии наркотического и алкогольного опьянения 8 июля протаранил на Смоленской площади на своём Jeep Grand Cherokee автомобиль курьерской службы, которым управлял 57-летний Сергей Захаров. Мужчина умер в реанимации. Сейчас актёр находится под арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Пресненский суд в Москве отложил до 24 августа заседание по делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре столицы. Данное решение инстанции связано с тем, что подсудимый отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Теперь ему будет нужно время, чтобы найти новых защитников.

На заседании 21 августа Ефремов просил осмотреть его в институте Сербского, а его адвокаты ходатайствовали о допросе в суде экспертов, составивших психиатрическую экспертизу. Суд отказал в обоих ходатайствах. Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда Москвы, рассматривающей дело актёра. Адвокат считает, что Елена Абрамова заинтересована в исходе дела. К такому выводу он пришёл из-за отклонения судом заявленных стороной защиты ходатайств, писал NEWS.ru.