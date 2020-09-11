Ещё аукнется: россиянки признались, сколько партнёров у них было до брака

У 5% процентов россиянок было от 21 до 50 партнёров до брака. При этом доля женщин, которые ведут до свадьбы активную половую жизнь, с годами только растёт, отмечают специалисты. Что влияет на число интимных связей у девушки и как оно сказывается на репродуктивной системе — в материале NEWS.ru.

Ни одного партнёра до брака не было у 11% россиянок. Об одном или двух контактах заявили 28%. От трёх до пяти мужчин было у 22% респондентов, от шести до десяти — у 16%, от 11 до 20 — у 12%, от 21 до 50 — у 5%. Давно сбились со счёта 6% россиянок. В соответствующем опросе (результаты есть у NEWS.ru), который провёл клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников, приняли участие около тысячи женщин.

На число партнёров до брака у представительниц прекрасного пола влияет регион проживания. Более высокие цифры фиксируются в крупных городах, где люди чувствуют себя более раскованно, и нет повышенного внимания к чужой личной жизни. Кроме того, из-за высокой численности населения многие не боятся, что их похождения будут преданы огласке, поясняет специалист. Также от региона проживания зависит и религиозная принадлежность женщины, которая влияет на её отношение к близости до брака.

Ещё один немаловажный фактор — половая конституция представительниц прекрасного пола. Всё дело в том, что у одних девушек половое созревание начинается в 12 лет, а у других — в 17, отмечает сексолог. Это влияет на число партнёров, которое может быть у них до свадьбы.

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Важную роль в этом вопросе также играет то, какое воспитание дали девушке в детстве — привили ли ей родственники и окружение правильные установки.

Между тем с годами в России растёт число женщин, у которых до брака было много партнёров. Это связано с увеличением возраста вступления в законный союз и с повышением сексуальной акселерации. На изменение показателей также влияет то, что у представительниц прекрасного пола меняется взгляд на интимные отношения.

Разница видна даже на примере одного десятилетия. Как практикующий сексолог могу сказать, что раньше женщины лишь раз в год интересовались тем, какие существуют процедуры для развития чувственности. Сегодня же с таким вопросом обращаются несколько раз в месяц. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Число партнёров до брака способно как оказать влияние на отношения с будущим супругом, так и никак на них не сказаться. Если женщина будет часто сравнивать новые отношения с предыдущими, её муж может получить психологическую травму. Кроме того, порой мужчины склонны подозревать своих жён в изменах, если ранее у них было много партнёров.

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В то же время для некоторых мужчин очень важно, чтобы их супруги не вступали в близкие связи до свадьбы. Речь идёт о людях, у которых ярко выражен комплекс Мадонны и блудницы, поясняет клинический психолог. Представители сильного пола, которые с ним столкнулись, желают заключить брак только с невинными девушками. Возможность интимной близости они рассматривают только с женщинами на стороне.

Ошибки молодости

Бурная личная жизнь повышает риск возникновения проблем во время беременности. Обусловлено это тем, что при активной половой жизни у человека повышается риск инфицирования венерическими заболеваниями, особенно в случае отсутствия необходимых мер защиты. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе.

При беременности — будь она запланированная или случайная — женщина может не знать о наличии половых инфекций. Всё дело в том, что сегодня они зачастую протекают с неярко выраженной клинической картиной, поясняет специалист. Происходит это из-за широкого распространения антибиотиков, а также по причине того, что представительницы прекрасного пола используют их самостоятельно без назначения врача.

Между тем наличие половой инфекции у женщины в положении может приводить к кровотечениям и прерыванию беременности, заявил Лордкипанидзе.

Попытки избавиться от половой инфекции во время беременности также могут навредить плоду, так как женщине потребуется серьёзное медикаментозное лечение. При этом стоит отметить, что хламидиоз при отсутствии лечения и вовсе может приводить к бесплодию. А папилломавирус порой становится причиной возникновения рака шейки матки. Беременность в таком случае способна ускорить течение зарождающейся онкологии. Борис Лордкипанидзе акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ

Между тем специалист отметил, что у крайне малого числа женщин большое число партнёров обусловлено мощной половой конституцией. Потребность в интимной жизни у них связана с повышенным гормональным фоном. Однако для большинства женщин подобная реализация половой функции не является доминирующей и не всегда приемлема с психоэмоциональной точки зрения.