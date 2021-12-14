Парламент Чечни попросил Генпрокуратуру и СК проверить слова Сокурова

Парламент Чечни обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить слова режиссёра Александра Сокурова, который предложил «отпустить» из России Северный Кавказ, на предмет возбуждения ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства, а также публичных призывов к нарушению территориальной целостности России. Обращение опубликовано в Instagram-аккаунте чеченского парламента.

Подобные публичные высказывания, в частности, звучащие из уст уважаемых и общеизвестных лиц, могут привести к более тяжким последствиям, порождению напряжённости в обществе, нетерпимости к сосуществованию людей разных национальностей, при этом создавая благоприятную почву для развития межнационального конфликта, — говорится в обращении.

Парламент Чечни также обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова Сокурова. Это обращение не опубликовано, по каким статьям предложено провести проверку, не уточняется.

10 декабря Сокуров, обращаясь к Путину на встрече СПЧ, указал на проблемы, связанные, по его мнению, с устройством России. В частности, он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе государства. Президент ответил, что наша страна является многонациональной и многоконфессиональной, и добавил, что НАТО хотелось бы превратить Россию в Московию.

Режиссёр заявил, что предлагает только «подумать». Глава государства сказал в ответ, что подумать надо перед тем, как говорить такие вещи публично, но затем позвал Сокурова к себе, чтобы подискутировать. Между тем министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал Александра Сокурова провокатором, а в своём Instagram-аккаунте опубликовал снимок режиссёра с подписью «Враг народа».