Паразиты сматывают удочки: выгоняем тлю из сада с этими простыми средствами

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Тля — настоящий бич огорода. Появляется быстро, размножается стремительно и портит даже самые ухоженные растения. Но не обязательно бежать за химикатами — есть простые и безопасные способы справиться с вредителем.

Самый доступный метод — мыльный раствор. Разведите 1 столовую ложку жидкого мыла в 1 литре воды и опрыскайте растения. Мыло обволакивает тлю, нарушает ее дыхание и быстро обезвреживает.

Помогает и настой чеснока: измельчите 5 зубчиков, залейте литром воды, дайте настояться сутки и обработайте кусты. Также эффективен настой луковой шелухи — 20 г на 1 литр горячей воды, настаивать 12 часов.

Отпугивает тлю и зола. Размешайте 2 столовые ложки древесной золы в 1 литре воды и используйте для опрыскивания. Регулярная профилактика — залог здоровья растений!

Тля не выносит натуральных настоев и регулярной заботы. Природные методы не только безопасны, но и эффективны — проверено дачниками!

Ранее эксперт в области садоводства Лариса Апарина посоветовала дачникам максимально осторожно отнестись к посадке овощных культур в открытый грунт. Перед этим рекомендуется обращать внимание на температуру почвы, пояснила специалист.