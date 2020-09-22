Пандемия спровоцировала спрос на покупку недвижимости в Сочи

Самоизоляция, связанная с пандемией коронавируса, подтолкнула многих жителей России к переезду в курортные регионы страны. Специалисты отмечают значительный рост спроса на покупку недвижимости у моря. Больше всего россиян интересуют квартиры в Сочи. О том, сколько стоит «новая жизнь» и как не ошибиться с выбором, — в материале NEWS.ru.

Мотивирующая самоизоляция

Пандемия коронавируса кардинально изменила уклад жизни всех людей на планете и научила подстраиваться под новую реальность. Некоторые даже смогли найти плюсы в переменах, например, возможность жить и зарабатывать деньги в любой геолокации. Как заявили NEWS.ru эксперты отрасли, из-за распространения COVID-19 существенно вырос спрос на недвижимость в Сочи.

В связи с пандемией с марта многократно вырос спрос на покупку жилья в Сочи. Это ярко заметно особенно в период отпусков, когда люди приезжают на отдых, влюбляются в природу и остаются здесь. Также активно выбирают для переезда Крым. Кому что нравится, но к морю хотят все. Ольга Чернышёва член Гильдии риелторов России член Гильдии риелторов России

Слова члена Гильдии риелторов России подтверждает и другой эксперт — Татьяна Бурлаковская, генеральный директор компании по продаже недвижимости. По её оценке, спрос на покупку недвижимости в Сочи вырос примерно в три раза.

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Сейчас на пике популярности там находятся доходные апартаменты при отеле или управляющей компании. Этот вариант даёт возможность убить сразу двух зайцев. После подписания договора с управляющей компанией вы оговариваете количество дней в году, когда вы сами будете жить в этой квартире, а всё остальное время апартаменты находятся в аренде и приносят доход.

Цена за мечту

Такой окупаемый вариант обойдётся желающим в семь-восемь миллионов рублей, а вот цены на «обычную квартиру» на юге начинаются от двух с половиной миллионов рублей. Также россияне сейчас охотно скупают недвижимость за границей.

Мы отмечаем несколько тенденций, которые выявила пандемия. Это рост спроса на покупку недвижимости в Европе, в том числе для получения вида на жительство. Популярные страны — это Португалия и Кипр. Второе — люди стали финансово более грамотными. Эмоциональных покупок стало меньше. Все стараются сохранить деньги и недвижимость сейчас рассматривают не как пассив, который требует вложений, а как актив. На мой взгляд, такое вложение средств в данных обстоятельствах — это самый консервативный и безопасный вид инвестиций. Татьяна Бурлаковская генеральный директор компании по продаже недвижимости генеральный директор компании по продаже недвижимости

Так, купить квартиру на Кипре можно по цене тех же апартаментов в Сочи. А вот если вы хотите оформить вид на жительство, то недвижимость обойдётся гораздо дороже. В среднем цены на такой вариант начинаются от €350 тысяч.

Совет на будущее

В целом россияне рассматривают возможные варианты переезда в те места, куда сейчас им открыт доступ. Поэтому в списке «любимчиков» находится и Турция. Как отмечает Денис Евсеев, управляющий партнёр консалтинговой компании, жители России стараются совмещать приятное с полезным. Они выезжают на отдых и параллельно смотрят варианты «на будущее».

Если говорить о цене на недвижимость на юге России и за рубежом, то всё сегментировано. Какие-то квартиры сейчас продаются по прежней цене, где-то стоимость выросла до 15%. Всё зависит от местности, уровня комфортабельности и так далее. Думаю, что несмотря на все последствия пандемии, покупки недвижимости в России продолжатся, а вот «зарубежка» останется в том же темпе, что и в прошлом году. Денис Евсеев управляющий партнёр консалтинговой компании управляющий партнёр консалтинговой компании

В любом случае перед покупкой стоит оценить всё — от целей такой инвестиции до налогов и различных бытовых нюансов. Нужно полагаться не на эмоциональную мотивацию, как бы этого ни хотелось, а применять холодный расчёт.