Памфилова вновь рассказала о регионах с самой высокой явкой на выборах

https://static.news.ru/photo/bfd988ec-f59b-11ea-985b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предварительные данные говорят, что самую высокую явку на довыборах в Госдуму РФ показывает Татарстан (56,64%), на губернаторских выборах — Еврейская автономная область (57,89%), рассказала в инфоцентре ЦИК глава комиссии Элла Памфилова 13 сентября 2020 года.

Меньше всего граждан пришло на довыборы в парламент в Ярославской области — явка составляет 10,47% по данным на утро 13 сентября. На голосовании за глав регионов самая низкая явка в Иркутской области — 15,64%, пишет «Интерфакс».

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность отдать свой голос досрочно. Выборы разного уровня пройдут в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах состоятся довыборы депутатов Госдумы. Это Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области.

В Салехарде (ЯНАО) во время выборов муниципальных депутатов на одном из избирательных участков произошёл конфликт между наблюдателями, поводом к которому стало неудачное расположение стула.

Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова попросила избирательные комиссии в регионах зафиксировать на видео процесс волеизъявления граждан на придомовых территориях, чтобы развеять слухи о голосовании «на багажниках». Накануне она заявила, что появившиеся в Сети сообщения и фото о голосовании в ряде регионов на багажниках автомобилей являются ложными. По её словам, в 28 регионах есть только два вида голосования — «на пеньке» и на выезде, сообщал NEWS.ru.