Ответственность за оскорбление полицейских в Интернете решили не вводить

https://static.news.ru/photo/4726a898-f709-11ea-8b29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

МВД РФ отказалось от разработки законопроекта, который вносит ответственность за оскорбление сотрудников полиции в Интернете.

Отмечается, что причины отказа от законопроекта неизвестны.

Законопроект, предусматривающий ответственность за распространение в интернете информации, выражающей неуважение к сотрудникам органов внутренних дел, прошёл общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки, рассматриваться он не будет, — привели сообщение источника из правоохранительных органов в ТАСС.

Поправки в ФЗ «О полиции», которые предусматривают привлечение к ответственности за оскорбление сотрудников полиции в Интернете, были анонсированы 27 сентября 2019 года. предполагалось, что изменения будут внесены в ч. 4 ст. 30 «Гарантии правовой защиты сотрудника полиции».

Как писал NEWS.ru ранее, в МВД РФ пожаловались на ложную информацию, которая дискредитирует сотрудников полиции. В ведомстве отметили, что подобные материалы подрывают доверие к сотрудникам полиции и провоцируют россиян на агрессивные действия по отношению к полицейским.