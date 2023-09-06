Отсутствие ролей и поддержка Украины: как живет уехавший из РФ Смольянинов

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Артур Смольянинов

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ игоагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) уехал из России после начала спецоперации на Украине. Как складывается жизнь артиста за границей, что известно о его работе?

Почему Смольянинов уехал из России

Артур Смольянинов после начала спецоперации на Украине раскритиковал действия России. Актер изначально не планировал уезжать из Москвы и продолжал работать над проектами, однако на фоне антироссийских заявлений с ним постепенно прекратили сотрудничать режиссеры. Тогда же Смольянинову начали поступать предложения о выступлениях за границей, и он принял решение уехать. Артист некоторое время провел в США, после чего обосновался в Латвии.

Смольянинов после отъезда заявил, что ему безразлична судьба России. По словам артиста, если бы он принимал участие в СВО, то исключительно «на стороне Украины».

После публикации этих высказываний председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера.

«В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», — говорилось в пресс-релизе ведомства.

В январе 2023 года Смольянинова признали иноагентом, а в мае 2023 года Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.

Актера пыталась оправдать мать. Женщина заявляла, что слова ее сына были неправильно интерпретированы и он не желает того, чтобы родина «превратилась в кучу радиоактивной пыли».

«Он так сказал, потому что его провоцировал профессиональный журналист. Если человек слушал полностью все интервью, понятно, что никакого желания у него нет, чтобы Россия превратилась в кучу радиоактивной пыли. Наоборот. Он сказал, что он готов жизнь отдать, чтобы уничтожить все ядерное оружие», — объясняла мать Смольянинова.

После того как актер получил статус иноагента и был оштрафован за дискредитацию российской армии, трудности с работой в РФ начались у его бывшей супруги Дарьи Мельниковой, оставшейся в Москве с двумя детьми.

«Сломано всё. Надежды, планы, связи. Кто бы ни был прав/виноват — история говорит нам: будьте людьми! В любой ситуации оставайтесь людьми», — писала звезда «Папиных дочек» в соцсетях.

Как складывается жизнь Смольянинова за границей

Артур Смольянинов не раскрывает подробностей своей жизни после отъезда из России. С момента эмиграции он озвучил два фильма в Латвии, а кадры с его выступлений последний раз попали в прессу в феврале текущего года. Тогда он принял участие в проекте «Гражданин поэт», выступив на сцене в традиционной украинской одежде, а также надел на себя венок и бусы.

Публицист Михаил Шахназаров считает, что артисту не удалось завоевать любовь иностранной публики.

«В Латвии его и начинкой для ростовой куклы не возьмут без знания латышского. Ждем-с», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Артур Смольянинов

В интервью Смольянинов признавался: ему неприятно осознавать, что он не может участвовать в российских проектах.

Как в России отреагировали на заявления Смольянинова

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что Артур Смольянинов «будет проклят своей страной за антироссийские высказывания».

«Я думаю, что проклят будет своей страной, своими зрителями и, я думаю, историей. Похоже, что человек выбрал какую-то свою дорогу. Ну, туда ему и дорога», — сказала парламентарий.

Дрессировщик Эдгард Запашный уверен, что Смольянинова ждет «крайне смутная» судьба, так как на Западе он, как русскоговорящий актер, не будет востребован.

«Ничего у него там не получится. А как актер, тем более как русскоговорящий, он на Западе не нужен. Мощным артистом он никогда не был и никогда таковым не станет. Но даже слово „жалость“ к нему не подходит», — считает Запашный.

Адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что пока артист будет находиться в списке террористов и экстремистов, в кино он сниматься не сможет, а если режиссеры пойдут на такой риск, то столкнутся с проблемами в прокате.

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