Эксперт рассказал, зачем проводить учения на случай ЧС в школах Эксперт по безопасности Белоусов одобрил централизованные учения в школах

Фото: АГН «Москва»

Пожарно-тактические учения в школе

Учения необходимы для отработки практических навыков поведения при чрезвычайной ситуации, заявил NEWS.ru председатель совета Научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности Константин Белоусов. Так он прокомментировал информацию о том, что 29 и 30 августа во всех школах России впервые пройдут учения по отработке действий при ЧС.

В любом случае эти действия нужно отрабатывать. Дело в том, что даже если человек когда-то читал инструкцию, если он своими руками не сделал, будь то эвакуация или оказание первой помощи, он может растеряться в экстремальной обстановке. Поэтому я считаю, что это очень полезно, это нужно делать, — сказал Константин Белоусов.

Централизованные учения во всех школах пройдут для педагогов и сотрудников учебных заведений. По мнению эксперта, это будет только первое занятие. Потом учения проведут и для детей.

Константин Белоусов добавил, что в рамках учений в школах педагоги отработают эвакуацию и потренируются пользоваться средствами пожаротушения и оказания первой помощи.

Еще будет проверка путей эвакуации: нужно точно знать, что по ним можно пройти, там есть замки, ключи в нужных местах. Надо проверить, что в нужный момент двери можно открыть и выйти, — уточнил Белоусов.

Ранее вооруженный ружьем мужчина надел маску и ворвался в музыкальную школу в столичном районе Печатники с целью провести учения по безопасности перед 1 сентября. Администрация учреждения пояснила, что этим мужчиной оказался замдиректора музшколы. Очевидцы засняли на камеры смартфонов, как сотрудники Росгвардии сопровождают скрученного мужчину до служебного автомобиля.