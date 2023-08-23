В Минпросвещения заявили о проведении учений по безопасности в школах Минпросвещения: в августе в школах пройдут учения по отработке действий при ЧС

Фото: АГН «Москва»

Пожарно-тактические учения в школе

В российских школах 29-30 августа впервые пройдут единые учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях, сообщает Минпросвещения РФ на своем сайте. В их организации примут участие сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. Помимо школ, подобные мероприятия пройдут также в колледжах и техникумах.

Подготовка к началу учебного года идет планово. И один из ключевых вопросов для всех образовательных организаций — обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса. В конце августа состоятся всероссийские учения по безопасности, где будут на практике отрабатываться различные ситуации и действия в случае форс-мажорных обстоятельств, — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

В Минпросвещения отметили, что в ходе учений в образовательных учреждениях проверят работоспособность систем оповещения, также будет отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Ведомство добавляет, что подобные мероприятия будут способствовать психологической готовности педагогов к различного рода чрезвычайным ситуациям.

Ранее стало известно, что учащиеся 10–11-х классов на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы управления и применения беспилотников, следует из опубликованной Минпросвещения программы курса. Согласно документу, целью «Модуля № 3» станет представление о способах боевого применения БПЛА и противодействия им. По итогам курса школьники должны будут иметь представление об особенностях применения беспилотных летательных аппаратов на поле боя.