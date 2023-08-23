В московскую музыкальную школу ворвался вооруженный мужчина в маске Замдиректора московской музыкальной школы сыграл злоумышленника в ходе учений

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Вооруженный ружьем мужчина надел маску и ворвался в музыкальную школу в столичном районе Печатники с целью провести учения по безопасности перед 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Администрация учреждения утверждает, что этим мужчиной оказался замдиректора музшколы, он действовал в рамках плановых учений. Очевидцы засняли на камеры смартфонов, как сотрудники Росгвардии сопровождают скрученного мужчину до служебного автомобиля.

Местные жители добавили, что звуков выстрелов слышно не было.

Сегодня проводились плановые учения перед началом учебного года. Мужчина в маске — заместитель директора, который исполнял роль вооруженного преступника, — приводит канал слова администрации музыкальной школы.

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