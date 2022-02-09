«Отменят всё»: Альтштейн предрёк отказ от всех коронавирусных ограничений

Российские власти, вероятно, отменят все COVID-ограничения, включая QR-коды, если сочтут их бесполезными для стимулирования вакцинации от коронавируса, рассказал NEWS.ru вирусолог, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Таким образом он прокомментировал предложение главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова Роспотребнадзору полностью отменить QR-коды в регионах. Альтштейн подчеркнул, что западные страны планируют полностью снять все ограничения 31 марта.

Наверное, и мы так же сделаем. Главная задача QR-кодов заключалась в том, чтобы людей стимулировать вакцинироваться. Если власть решит, что это не получилось, то всё отменят. Я всем говорю, что пандемия прекратится скоро, сама по себе, природными механизмами. Чем меньше мы вакцинируем, чем меньше мы проводим клинические мероприятия, тем больше у нас умрёт людей. Если людей немного — не вакцинируйтесь, не соблюдайте масочный режим. Люди будут при этом умирать, но, по-видимому, большинству на это плевать. И QR-коды не нужны, если не думать о жизнях людей, — подытожил Альтштейн.

По мнению Миронова, QR-коды — бессмысленная и вредная мера, особенно на фоне недавнего снятия ряда антиковидных ограничений. Политик напомнил, что Роспотребнадзор недавно отменил карантин для контактных лиц и повторный ПЦР-тест для заболевших, назвав их бессмысленными ввиду высокой заразности и частой бессимптомности «омикрон»-штамма. При этом в большинстве регионов продолжает действовать «ещё более бессмысленная мера» в виде QR-кодов, для действия которых нет ни юридических, ни санитарных причин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что карантин для контактных лиц при штамме «омикрон» не имеет большого смысла, поскольку последний является очень заразным, его распространение в России происходит весьма активно, но при этом заражение часто протекает бессимптомно.