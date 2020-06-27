Открылась регистрация на сайт для наблюдения за голосованием

https://static.news.ru/photo/d4e34d60-b877-11ea-b74d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве открылась регистрация на сайт, на котором можно будет понаблюдать за ходом голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ 1 июля.

Об этом сообщил представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Александр Асафов. По его словам, регистрация открылась 27 июня, доступ к сайту появится в день голосования 1 июля, передаёт РИА Новости.

Можно регистрироваться для осуществления личного персонального видеонаблюдения желающих в день голосования, — заявил он.

Предложение изменить Конституцию РФ президент Владимир Путин высказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. Общероссийское голосование по этому вопросу было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса его перенесли. Позже Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что явка на электронном голосовании по Конституции в российской столице может превысить 90%. Об этом заявил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.