Отец Дани Милохина прокомментировал новость об избиении блогера в Тбилиси Отец Дани Милохина назвал старой новость об избиении блогера в Тбилиси

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Даня Милохин

Инцидент с избиением Дани Милохина произошел давно, в середине сентября, рассказал NEWS.ru приемный отец блогера Дмитрий Тюленев. По его словам, конфликт просто раздули. Если бы Даню серьезно избили, он бы рассказал об этом родителям, пояснил Тюленев.

Как я понял, этот случай произошел давно, в середине сентября примерно. И Даня мне об этом не рассказывал. Сейчас просто кто-то что-то написал, и информация о происшествии всплыла, конфликт раздули. Я думаю, если он сам об этом не сообщал, то это говорит о том, что конфликт не очень серьезный. Хорошо, что сам Даня не стал на это реагировать, конфликтовать, все люди разные, и многие вешают на других ярлыки. Он просто спокойно уехал после и сам решил вопрос. В этом плане он молодец, – рассказал Тюленев.

Ранее сообщалось, что на российского блогера Даню Милохина напали в центре Тбилиси. Предположительно, на блогера с кулаками набросился местный житель, к которому тиктокер заглянул в окно на первом этаже. Обращаться в полицию Милохин не стал и быстро улетел из страны в Дубай.

До этого приемный отец Милохина рассказал о жизни блогера за границей. Он сообщил, что регулярно поддерживает связь с сыном. Мужчина знает, что молодой человек ведет здоровый образ жизни и старается справиться с волной негатива, которая сейчас на него обрушилась.