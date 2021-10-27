Отчисленные из школы «Останкино» за лайк потребовали публичных извинений

Отчисленные за лайк в социальной сети Instagram студентки Высшей школы телевидения «Останкино» Алиса Тимченко и Алина Темирчиева собираются подать в суд на учреждение и потребовать публичных извинений от организации. В разговоре с NEWS.ru Тимченко назвала обращение в инстанцию делом принципа.

Тут уже дело принципа получается. Мы просто хотим справедливости, и то что школа [«Останкино»] собирается нам просто перевести деньги и замять это всё — мы с этим не согласны. Нас отчислили за лайк и нарушили права потребителей. Мы хотим обращаться в суд, мы связались с адвокатами, нам предложили бесплатную помощь, — отметила Тимченко.

Она добавила, что в школе «Останкино» «даже приказ об отчислении не смогли в подобающем виде оформить по ГОСТу — не указана причина отчисления, не указан пункт договора, устава или внутреннего распорядка, на который они опираются, даже шапка приказа оформлена неправильно».

Мы готовы рассмотреть завершение данной ситуации без суда в том случае, если школа «Останкино» принесёт публичные извинения и вернёт нам деньги. И тогда да, возможно мы не будем подавать в суд. Сейчас мы начинаем готовить документы, — подчеркнула Тимченко.

По словам Темирчиевой, девушки не станут подавать в суд, если в школе «Останкино» признают, что их «отчислили незаконно и за лайки».

Мы не согласны с претензией. Они обвиняют нас в том, что мы нарушили внутренний устав университета, он у нас есть на руках. Ничего из этого мы не нарушали. Мы решили обратится в суд, чтобы провели проверку, восстановиться нам нужно всё равно, чтобы отчисляться на своих каких-то основаниях, — добавила Темирчиева.

Ранее несколько студентов, обучавшихся в Высшей школе «Останкино», рассказали о том, что их отчислили из учебного заведения из-за лайков, поставленных под публикацией в Instagram-аккаунте учреждения. Один из учащихся выразил недовольство переносами и отменой занятий, несмотря на неизменный размер оплаты за обучение.

Студентам заблокировали пропуска в заведение. Руководство школы отказалось обсуждать решение с отчисленными, им лишь прислали одинаковые сообщения о том, что в школе они учиться не смогут. Позднее преподаватель Высшей школы кино и телевидения «Останкино» Лена Летучая заявила, что студентки были отчислены не за лайки, а за саботирование антикоронавирусных мер.