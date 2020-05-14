Отца Нурмагомедова прооперировали в военном госпитале Москвы

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Сотрудника, работающего на удалёнке, за нарушения трудового режима уволить практически невозможно. Однако может сложиться ситуация, при которой действия работника могут стать причиной не только дисциплинарных взысканий, но и уголовной ответственности, сообщил в разговоре с журналистами председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

По его словам, работая из дома, человек не может совершить грубое нарушение, вроде прогула или пьянства. Также не получится допустить растрату, поскольку человек не находится на предприятии. Кроме того, в...