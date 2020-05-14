Отца Нурмагомедова прооперировали в военном госпитале Москвы

Отец и тренер бойца Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап — находится в тяжёлом состоянии в московском военном госпитале. Спортсмену сделали операцию на сердце, но пока не известно, очнулся ли он.
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Он летом операцию в Германии делал, и сейчас тоже сделали. В госпиталь он попал после пневмонии, простудился в горах в Махачкале, заболел сильно. Санитарной авиацией доставили в Москву в тяжёлом состоянии. Пока никто не сказал, что у него коронавирус, — сообщил Рабаданов.
Ранее СМИ сообщали, что тренер находится в коме, однако позже вышел из неё. По данным Mash, у отца Хабиба Нурмагомедова начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привёл к инсульту.
Слова поддержки семье Нурмагомедовых выразили двукратный олимпийски чемпион по спортивной борьбе Роман Власов, бывший чемпион UFC Олег Тактаров, президент Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, писал NEWS.ru.
31- летний Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в лёгком весе. По состоянию на 30 марта 2020 года он занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Рейтинг Sherdog ставит Нурмагомедова на первое место как в лёгком весе, так и в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.
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