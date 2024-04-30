Оскорблявшая россиян стримерша записала оправдательное видео Оскорблявшая россиян стримерша заявила, что ее высказывания были сарказмом

Фото: Социальные сети

Стримерша Busya18plus

Стримерша Busya18plus после того, как ей заинтересовались силовики, записала оправдательное видео, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе». В нем она заявила, что все высказывания, оскорбляющие россиян, были сделаны с сарказмом. Блогер добавила, что ее слова вырваны из контекста, в действительности же она уважает страну, в которой живет.

Если вы не понимаете, что такое сарказм, что такое «сказано в кавычках», если вы не хотите посмотреть весь стрим, а только какой-то вырванный кусок, то я не знаю. А где тогда мои стримы с советским союзом? Почему вот вырвали именно вот эти фразы? — заявила девушка.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в правоохранительные органы по поводу высказываний Busya18plus. Мизулина опубликовала часть заявлений стримера, недвусмысленно высказывавшейся как о русских, так и о помощи военным, в том числе соотечественникам из Донецкой Народной Республики. В частности, в ходе одной из трансляций блогер посочувствовала подписчику, который заявил, что он русский.