«Живет в Краснодаре, унижает русских»: Мизулина о стримерше из Донецка Мизулина пожаловалась на блогера из Донецка за унижение русских

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в правоохранительные органы по поводу высказываний блогера Busya18plus, которая оскорбляет русских людей по национальному признаку. В своем Telegram-канале Мизулина опубликовала часть высказываний стримерши, недвусмысленно высказывавшейся как о русских, так и о помощи военным, в том числе соотечественникам из Донецкой Народной Республики.

В частности, в ходе одной из трансляций блогер посочувствовала подписчику, который заявил, что он русский. В ответ на это она сказала: «это плохо, знаешь». На другом стриме она заявила, что из принципа не будет помогать тем, кто просить помощи, не имя рук или ног, а также подчеркнула, что также будет поступать с выходцами из ДНР.

Направим обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Кстати, она живет в России в Краснодаре. Сообщают, что недавно она получила паспорт России. Зачем он ей? — задалась вопросом Мизулина.

Ранее Мизулина сообщила о жалобах в адрес певицы Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева), которая, по словам поклонников, вела себя неадекватно на концерте. По словам Мизулиной, артистка разбила несколько телефонов, а также поранила фанатов, когда прыгала в толпу.