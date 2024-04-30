«Разбила в кровь лицо»: Мизулина сообщила о жалобах на известную певицу Мизулина получила жалобы на неадекватное поведение певицы Hofmannita

Фото: t.me/hofmannitahateyou*

Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, что ей поступили жалобы на певицу Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева). Поклонники, посетившие ее концерт, рассказали о неадекватном поведении артистки. По словам Мизулиной, Hofmannita разбила несколько телефонов, а также поранила фанатов, когда прыгала в толпу.

Подписчики сообщают, что певица Hofmannita разбила несколько телефонов подростков, швыряя их в толпу и на пол во время своего вчерашнего концерта. Уточняется, что одной из девочек она попала в лицо телефоном. Другим — разбила в кровь лицо ботинками, прыгая в толпу, — написала она.

По ее словам, певица во время концерта еле передвигалась, а после мероприятия не принесла никаких извинений. Мизулина добавила, что теперь вопросы возникнут не только у слушателей, но и у сотрудников правоохранительных органов.

Ранее глава Лиги безопасного интернета сообщила, что 29-летний мужчина, который ведет неадекватный блог в социальной сети Likee, преследует маленьких детей, приглашая их участвовать в своих стримах и снимать неприличные видео. По ее словам, также блогер размещает подобный контент в Telegram.