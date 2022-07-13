Орнитолог рассказал, как себя вести при встрече с соколом Орнитолог Мишин: при встрече с соколом не нужно его трогать или пытаться покормить

Фото: Jürgen & Christine Sohns/imagebroker.com/Global Look Press

Сокол

При встрече с соколом не нужно его трогать или пытаться покормить, предупредил орнитолог Вадим Мишин в разговоре с «Радио 1». Хищные пустельги и чеглоки из семейства соколиных, по его словам, реагируют на людей довольно спокойно, вмешиваться же в жизнь птицы стоит, только если она ранена.

Не надо вмешиваться в их жизнь, пытаться накормить или помочь. Главная наша функция — не мешать и тактично наблюдать. Села на подоконник — можно фотографировать, пытаться рассмотреть. Но вмешиваться нужно, только если есть угроза жизни птицы, вы видите, что птица увечная, у неё травма или рана, она раскоординирована, — сказал Мишин.

Он добавил, что пустельги и чеглоков в Московском регионе много и в городах, и в пригородах. Пустельги — очень полезные птицы, они охотятся на мелких грызунов и не дают распространяться инфекциям. Чеглоки — перелетные, они улетают на Юг, после чего возвращаются и выводят потомство.

Зоозащитница Любовь Томирис ранее рассказала о сложностях содержания сов в квартире. По её словам, сову очень сложно держать в квартире, потому что эти птицы должны двигаться. К тому же у них очень нежные перья, которые можно повредить клеткой или неудобным вольером.