Организатор перевозки Навального в Берлин сообщил о слабости оппозиционера

https://static.news.ru/photo/6512f582-fe6b-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Российский оппозиционер Алексей Навальный пока ещё очень слаб. Об этом заявили в фонде Cinema for Piece, который организовал перелёт блогера в Берлин. Там отметили, что пока не готовы делать заявления о состоянии его здоровья.

Господин Навальный очень слаб, и ни Cinema for Piece, ни Яка Бизил о нём не говорят. Наша задача по предоставлению спасательного транспорта в Берлин завершена, и в настоящее время у нас нет в планах запланированной пресс-конференции, — заявила представитель фонда в беседе с РИА Новости.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 23 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charite.

Ранее, как писал NEWS.ru, основатель фонда Cinema for peace Яка Бизил заявил, что Навальному потребуется ещё как минимум месяц, чтобы полностью восстановить своё здоровье.